Freek Vonk en Qucee stellen toetsvragen in 'De Nationale Schooltoets'

Foto: © KRO-NCRV 2019

Bioloog en tv-presentator Freek Vonk, wetenschapsjournalist Diederik Jekel en rapper en YouTuber Qucee stellen de kijkers officiŽle toetsvragen in 'De Nationale Schooltoets'. In deze live-uitzending wordt getest wie er het meest heeft opgestoken van het thuisonderwijs: de kinderen of hun ouders/verzorgers? Iedereen kan de uitdaging aangaan aanstaande zaterdag 20 juni om 19.25 uur op NPO Zapp.

Tijdens de live-uitzending, gepresenteerd door Klaas van Kruistum en Sosha Duysker, komen vragen voorbij op het gebied van rekenen, taal en wereldoriëntatie. De vragen zijn samengesteld uit officiële schooltoetsvragen met medewerking van Cito BV en sluiten aan bij het lesniveau van kinderen uit groep 7 en 8.

Meespelen vanaf de bank

'De Nationale Schooltoets' is de ultieme kans voor kinderen om hun vader, moeder, opa, oma, buurvrouw, oom en tante uit te dagen. Middels de QR-code die in beeld verschijnt of via zapp.nl/nationaleschooltoets kunnen de kijkers hun hoofd breken over de toetsvragen. De scores van de kinderen worden in de uitzending vergeleken met de scores van de volwassenen.

'De Nationale Schooltoets' wordt geproduceerd door IDTV en is zaterdag 20 juni live te zien om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.