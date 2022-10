Fotografiestrijd tussen BN'ers barst los in nieuw seizoen 'Het Perfecte Plaatje'

Vanaf woensdag 12 oktober is er weer een gloednieuw seizoen van 'Het Perfecte Plaatje' te zien bij RTL 4. Met hun passie voor fotografie gaan Trijntje Oosterhuis, Najib Amhali, Tina de Bruin, Filemon Wesselink, Inge Ipenburg, Geraldine Kemper, Maik de Boer, Linda Hakeboom, Edwin Jonker en Bente Fokkens de fotografiestrijd met elkaar aan.

Dit wederom onder de bezielende leiding van Tijl Beckand. Wie heeft het meeste talent en wint uiteindelijk het zevende seizoen van deze fotografiewedstrijd?

In het nieuwe seizoen worden de deelnemers flink op de proef gesteld met uitdagende shoots waarbij ze niet alleen elkaar, maar ook zichzelf steeds beter leren kennen. In de afleveringen gaan ze o.a. honderd jaar terug in de tijd voor een uniek roaring twenties zelfportret, maken ze een fashionfoto met hoogbejaarde modellen en duiken ze het zwembad in met de Nederlandse waterpolomannen. Ook leggen de fotografen in spé iconische wereldsterren vast én staan ze front row bij Kensington.

De foto’s worden zoals altijd beoordeeld door sterrenfotograaf William Rutten en documentaire fotograaf Cynthia Boll. Elke opdracht worden ze bijgestaan door andere professionals uit het vak.

'Het Perfecte Plaatje', vanaf woensdag 12 oktober 20.30 uur wekelijks te zien bij RTL 4.