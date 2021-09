'Força Koeman II': Een emotionele achtbaan vol euforie, verdriet en onzekerheid

Het voetbalseizoen '21/22 is net begonnen en Ronald Koeman is nog steeds trainer van FC Barcelona. Maar zo vanzelfsprekend is dat zeker niet. Het vorige seizoen werd gekenmerkt door sportieve successen, maar ook diepe dalen en grote onzekerheden.

In het eerste deel van 'Força Koeman' werd de overstap van Koeman naar de Spaanse topclub gevolgd en zien we de bewogen eerste seizoenshelft. Het tweede deel van deze Videoland Original, vanaf 10 september bij Videoland, wordt opgepakt waar het vorige deel gestopt is en volgt, in drie afleveringen, de spectaculaire en knotsgekke ontknoping van het meest bijzondere seizoen uit het trainersleven van Koeman.

De sportieve ontknoping van het seizoen wordt gevolgd vanuit het perspectief van Koeman en zijn familie. De voorbereidingen op de bruiloft van Tim vinden plaats en sportief gezien weet Koeman de weg omhoog te vinden. De Spaanse beker wordt gewonnen, maar als FC Barcelona ook de landstitel lijkt te kunnen grijpen, stort Barça plots als een kaartenhuis in elkaar. Koeman moet zelfs serieus vrezen voor zijn baan, als de nieuwe president van de club, Laporta, openlijk zijn twijfels uitspreekt en geen duidelijkheid geeft. Een onzekere periode volgt, niet alleen voor Ronald zelf, maar ook voor zijn steun en toeverlaat Bartina en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen.

'Força Koeman II' bestaat uit drie afleveringen, wordt geproduceerd door Captains Studio en Wasserman en is vanaf vrijdag 10 september te zien bij Videoland.