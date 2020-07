'Foodtruck Gezocht': Menno en Linda

In 'Foodtruck Gezocht' gooien mensen het roer volledig om en starten een foodtruck. Sommigen zeggen hun baan op, anderen gaan voor het grote geld en weer anderen willen uit de WW of simpelweg iets nieuws in hun leven.

Ze gaan op zoek naar een foodtruck en een goed concept om hun droom te verwezenlijken. Er staat veel op het spel, want ze moeten hun geld nu verdienen met de foodtruck. Dat gaat niet zonder slag of stoot.

In deze aflevering volgen we Menno en Linda. De bende van acht noemen ze hun grote samengestelde gezin. Delen staat centraal in hun leven en dit is ook wat ze willen doen met de Mexicaanse quesadillas die ze willen verkopen met hun foodtruck. Maar een goede grillplaat vinden om de quesadillas op te bakken blijkt een grotere uitdaging dan ze dachten.

'Foodtruck Gezocht', woensdag 29 juli om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.