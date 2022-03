'Floortje Naar Het Einde Van De wereld' in Noord-Patagonië

In Argentinië bezoekt Floortje een bijzondere Amerikaanse familie die op de uitgestrekte vlaktes van Noord-Patagonië woont.

Pater familias is de 74-jarige Ashley. Veertig jaar geleden verloor hij zijn hart aan deze verlaten uithoek en kocht hij een oude estancia midden in de natuur. De bewoonde wereld is slechts per paard bereikbaar in een tocht van zo’n vier uur. Ashley woont op een uur lopen van de estancia. Floortje maakt kennis met de hele familie op deze adembenemend mooie plek aan de voet van het Andesgebergte.

'Floortje Naar Het Einde Van De Wereld', donderdag 24 maart om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.