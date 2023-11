'First Dates - Debates' organiseert enkele politieke dates

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2023

Het restaurant van de liefde opent haar deuren in deze special voor een aantal politieke 'dates'. In deze special gaan Rob Jetten (D66), Caroline van der Plas (BBB), Eline Vedder (CDA), Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA), Joost Eerdmans (JA21) en Laurens Dassen (Volt) aan tafel in gesprek met een zwevende kiezer, om te luisteren naar elkaars standpunten.