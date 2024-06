Filmfan? Mis dan juni op Film1 niet!

Liam Neeson wordt als scherpschutter achterna gezeten door huurmoordenaars en corrupte agenten, nadat hij bij een bloederige schietpartij een Mexicaans jongetje onder zijn hoede neemt.

Regisseur Robert Lorenz werkte eerder als producent samen met Clint Eastwood aan Oscargenomineerde films, zoals American Sniper, Letters from Iwo Jima en Mystic River.

Op de streng bewaakte grens tussen de US en Mexico gaat Jim Hanson (Liam Neeson) door een moeilijke periode. Zijn geliefde vrouw is enkele maanden eerder overleden en de bank staat op het punt om zijn ranch in beslag te nemen. Wanneer hij op een dag betrokken raakt bij een bloederige schietpartij kan hij niet anders dan de jonge illegaal Miguel onder zijn hoede te nemen. Achterna gezeten door brutale huurmoordenaars en corrupte agenten doet Jim alles om de jongen in veiligheid te brengen.

THE MARKSMAN - Zaterdag 1 juni om 20.30 uur

Genre: actie, thriller

Regisseur: Robert Lorenz

Cast: Liam Neeson, Katheryn Winnick, Teresa Ruiz

EMILY I Première zaterdag 8 juni om 20.30 uur

Genre: biografie, romantiek

Regisseur: Frances O'Connor

Cast: Emma Mackey, Oliver Jackson-Cohen, Fionn Whitehead

'Sex Education'-ster en BAFTA-winnaar (categorie 'Rising Star') Emma Mackey was vorig jaar te zien als een van de barbies in de Oscar-film Barbie. In 'Emily' laat ze zich van een hele andere kant zien als de mysterieuze en beroemde Emily Brontë, schrijfster van Wuthering Heights.

Emily Brontë past niet in het keurslijf dat haar familie en de burgerij van Yorkshire haar opleggen. Zij is een rebel en een buitenbeentje. Als ze onverwacht de liefde ontdekt, versterkt dit niet alleen haar passie, maar ook haar drang naar vrijheid. Aangemoedigd door haar broer Branwell (Fionn Whitehead) kiest Emily haar eigen weg en vindt de inspiratie voor een tijdloos meesterwerk.

ARTHOUSE SUNDAY

TRIANGLE OF SADNESS I Première zondag 16 juni om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: Ruben Ostlund

Cast: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson, Vicki Berlin

Gouden Palmwinnaar Ruben Östlund maakte een hilarische satire op het kapitalisme, waarin steenrijke mensen elkaar ontmoeten op een luxe cruise. De een is nog excentrieker dan de ander. Wanneer ze door een storm stranden op een eiland, leidt de strijd om te overleven tot chaos.

Modellen Carl en Yaya stappen aan boord voor een luxe cruise met een bont gezelschap rijke passagiers, waaronder een Russische oligarch, Britse wapenhandelaars en een eigenzinnige, alcoholische, Marx-citerende kapitein. In eerste instantie oogt alles als de perfecte Instagram-post, maar er is een hevige storm op komst. De cruise eindigt catastrofaal en het koppel strandt met een groep miljardairs en een schoonmaakster op een onbewoond eiland. In een strijd om te overleven wordt de hiërarchie volledig op z'n kop gezet.

CRIMES OF THE FUTURE I Première zaterdag 22 juni om 20.30 uur

Genre: horror, sci-fi

Regisseur: David Cronenberg

Cast: Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart

De bejubelde regisseur David Cronenberg maakt na acht jaar een sterke comeback met de futuristische film Crimes of the Future. Steracteurs Viggo Mortensen ('Green Book'). Léa Seydoux (Dune: Part Two) en de Oscar-genomineerde Kristen Stewart ('Spencer') vervullen de hoofdrollen in deze langverwachte sci-fi body horrorfilm. De film kreeg talloze nominaties, waaronder een Gouden Palm in Cannes. Veertien nominaties werden verzilverd.

In de nabije toekomst leert de mensheid zich aanpassen aan de kunstmatige omgeving. Deze nieuwe vorm van evolutie verandert de natuurlijke staat van mensen, transformeert hen en verandert hun biologische samenstelling. De performancekunstenaar Saul Tenser (Viggo Mortensen) omarmt de veranderingen en laat nieuwe, nog onbekende organen in zijn lichaam groeien. Samen met zijn partner Caprice (Léa Seydoux) verwijdert hij deze organen vervolgens in shows.

MEMORY - Première zaterdag 29 juni om 20.30 uur

Genre: actie, misdaad

Regisseur: Martin Campbell

Cast: Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Belucci

‘Memory’ is de Amerikaanse remake van de succesvolle boekverfilming ‘De Zaak Alzheimer’ van Belgisch regisseur Erik van Looy. De regie is in handen van Martin Campbell ('Casino Royale') en de hoofdrollen worden gespeeld door filmsterren Liam Neeson ('Schindler’s List'), Guy Pearce en Monica Bellucci.

Wanneer huurmoordenaar Alex (Liam Neeson) een opdracht weigert, draaien de rollen om en wordt hij zelf het doelwit. In een spannende race tegen de klok probeert hij zijn belagers op te sporen, voordat zij of FBI-agent Vincent Serra (Guy Pearce) hem vinden. Intussen laat zijn geheugen hem steeds meer in de steek, waardoor hij niet meer kan vertrouwen op zijn eigen acties.