FilmBox, Film1 en CANAL+ Action pakken uit tijdens Oscars
Alle ogen in de filmwereld zijn gericht op Hollywoods grootste prijzennacht, die live te zien is op FilmBox. FilmBox staat op zondag 15 maart de hele avond in het teken van de Oscars en zendt vanaf 17.40 uur de volgende Oscars-winnende films uit: 'The Quiet Girl', 'The Whale' en 'Emilia Pérez'.
Vanaf 23.30 uur volgt de rode loper en de volledige live ceremonie. Nederlandse kijkers hoeven niets te missen van alle glitter en glamour. FilmBox is namelijk beschikbaar in het basispakket van twaalf providers, waaronder Ziggo, KPN en CANAL+.
Hoogtepunten Oscars de volgende dag op FilmBox
Wie moeite heeft met wakker blijven, kan maandag 16 maart om 20.30 uur op FilmBox genieten van een uitgebreide samenvatting met alle hoogtepunten van de 98ste Oscars®. Speciaal voor de live-uitzending en de herhaling stelt Ziggo de FilmBox-zender open op kanaal 399 en 999. Deze kanalen zijn beschikbaar in alle Ziggo-televisiepakketten.
Daarnaast staan 15 en 16 maart in het teken van Oscars-waardige films. Naast FilmBox programmeren ook Film1 en CANAL+ Action een speciale selectie aan bekroonde films en klassiekers.
FilmBox Oscars-avonden
Zondag 15 maart 2026
17.40 uur The Quiet Girl (1 Oscar voor Internationale film)
19.20 uur The Whale (2 Oscars voor Brendan Fraser en Make-up & Haarstyling)
21.20 uur Emilia Pérez (2 Oscars voor Zoe Saldaña en Muziek)
23.30 uur Oscars rode loper
00.00 uur 98ste Oscars 2026 live show
Maandag 16 maart 2026
18.45 uur Robot Dreams (1 Oscars-nominatie voor Animatiefilm)
20.30 uur 98ste Oscars Highlights show
22.05 uur Emilia Pérez (2 Oscars voor Zoe Saldaña en Muziek)
CANAL+ Action Oscars-avond
Zondag 15 maart 2026
17.35 uur Dances with Wolves (7 Oscars voor Beste Film, Regie, Scenario, Cinematografie, Montage, Geluid en Muziek)
20.30 uur Everything Everywhere All At Once (7 Oscars voor Speelfilm, Regie, Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, Scenario en Montage)
Film1 Oscars-avond
Zondag 15 maart 2026
12.50 uur Jackie (3 Oscars-nominaties voor Natalie Portman, Kostuumontwerp en Muziek)
14.30 uur The Piano (3 Oscars voor Holly Hunter, Anna Paquin en Scenario)
16.30 uur Gosford Park (1 Oscar voor Scenario)
18.45 uur Past Lives (2 Oscars-nominaties voor Beste Film en Scenario)
20.30 uur A Different Man (1 Oscar-nominatie voor Make-up & Haarstyling)
22.20 uur May December (1 Oscar-nominatie voor Scenario)
00.15 uur The Wrestler (2 Oscars-nominaties voor Mickey Rourke en Marisa Tomei)
