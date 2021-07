Film 'GOUD' te zien op NPO 3

De jonge turnbelofte Timo (David Wristers) en zijn gehandicapte vader Ward (Marcel Hensema) delen één grote droom: goud halen op de Olympische Spelen. Daarin wordt Timo begeleid door zijn veeleisende vader - zelf ooit een talentvol turner totdat hij een auto-ongeluk kreeg.

Hij legt druk op zijn zoon, maar ook Timo heeft zichzelf een missie gegeven: hij mág niet falen. Timo is zich bewust van de taak om alles wat aan hun leven mankeert met 'goud' goed te maken: de mislukte turncarrière van zijn vader, Wards invaliditeit en zelfs het gemis van de moeder. 'GOUD' gaat over de fysieke en mentale intensiteit van topsport en toont op een indringende manier het dilemma van zoveel tieners: de innerlijke strijd tussen je identiteit en de liefde voor een ouder.

Samen hebben Timo en Ward alles voor goud ingezet: werk, school, sociale contacten, comfort en een kans op een normaal leven buiten de sport. Maar als Timo fysiotherapeute Irene ontmoet, raken nieuwe gevoelens in strijd met Timo’s toewijding aan zijn vader en de Olympische missie. Er gaat een nieuwe onbekende wereld – die van vrouwelijkheid – open voor Timo en hij is reddeloos verloren. Ward voelt ruis op de lijn en voert de druk op. Timo wordt heen en weer geslingerd tussen een spannende nieuwe wereld en het leven met zijn vader, dat hij ineens als beklemmend ervaart. Hij maakt zich meer en meer los van zijn vader en begint vragen te stellen over zijn afwezige moeder. Waarom is zij weggegaan en wordt er nooit meer over haar gesproken?

'GOUD' ging tijdens IFFR in wereldpremière en kreeg lovende recensies. In zijn beheerste speelfilmdebuut laat regisseur Rogier Hesp de twee hoofdpersonages even ingetogen als onvermijdelijk botsen: de een wordt gespeeld door een rasacteur Marcel Hensema, de ander door debutant David Wristers, eredivisieturner en voormalig Nederlands Kampioen Junioren. Myrthe Mosterman won met 'GOUD' een Gouden Kalf voor Beste Camera in 2020.

Credits

Regisseur: Rogier Hesp

Producent: BALDR Film (Frank Hoeve en Katja Draaijer)

Camera: Myrthe Mosterman

Coproducent: NTR

'GOUD', donderdag 29 juli om 21.45 uur bij de NTR op NPO 3.