'Fast N' Loud' vanaf zaterdag op Discovery

Richard Rawlings krijgt een unieke kans om extra bekendheid te creëren voor zijn Gas Monkey Garage als hij een uitnodiging krijgt van Gary Sinise, acteur en filmregisseur en vooral vermaard voor zijn rol als Luitenant Dan in 'Forrest Gump'.

Sinise heeft een stichting voor oorlogsveteranen en wil dat Richard twee Jeeps pimpt voor de aankomende veteranen dag; eentje voor een promotietour en eentje voor een veiling. Daar heeft Richard wel oren naar, ook als hij hoort dat de veteranen dag al over zes weken is. Hij gaat meteen op zoek naar een geschikte Jeep om te pimpen en vindt een klassiek model dat nog de originele verf heeft. Maar ook heel veel roestplekken die nog erger blijken nadat zijn team de auto heeft gezandstraald. Kan hij de auto op tijd gereed krijgen op de manier zoals hij in gedachten had?

'Fast N' Loud', vanaf zaterdag 18 april om 21.00 uur op Discovery.