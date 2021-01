Familie Gillis is terug: 'Niet lullen, maar bedden vullen'

Foto: SBS6/Talpa Network - © Wessel de Groot 2020

De realityserie 'Familie Gillis: Massa is Kassa', over de selfmade miljonair Peter Gillis, gaat verder. Met de winter op komst vertrekken de laatste gasten van de vakantieparken en storten de familie Gillis n de werknemers van Peter zich op de grote schoonmaak en het winterklaar maken van alle parken.

De kassa moet blijven rinkelen, dus is Peter direct ook druk bezig met het nieuwe vakantieseizoen. Er moet worden uitgebreid: 'niet lullen, maar bedden vullen'.

Peter zit er ook in seizoen twee als vanouds bovenop. 'Vertrouwen is goed, controleren is beter', luidt immers het credo. En dat controleren is niet altijd fijn voor zoon Mark, die ook dit seizoen weer zijn best doet om de eeuwige kritiek van zijn vader voor te zijn. Peters steun en toeverlaat, zijn dertig jaar jongere vriendin Nicol, is lyrisch over 'haar' familiehuizenconcept. Dus wordt ook door haar gekeken naar uitbreiding. Wie bedden heeft, heeft de toekomst, niet waar?

Peter heeft er flink de balen van dat COVID-19 aanhoudt en ook roet in het eten gooit tijdens de herfstvakantie; de gebruikelijke massa blijft uit, want de horeca moet dicht. Ondertussen gaat Peters strijd tegen de overtollige kilo's in seizoen twee onverminderd door. Hij weet zelfs zoon Mark te overtuigen een bezoekje te brengen aan de sportschool … 'Hatseflats!'

Peter Gillis: 'In het eerste seizoen hebben we de kijker een inkijkje gegeven in ons leven en het runnen van een familiebedrijf. Dit seizoen zetten we een tandje bij. Want zeker in deze tijd is het belangrijk slim te blijven ondernemen.'

Hoe dat gaat en het antwoord op de vraag of Peter zijn Nicolletje eindelijk ten huwelijk vraagt, zien we vanaf 4 januari iedere maandag om 20.30 uur bij SBS6.

'Familie Gillis: Massa is Kassa' wordt geproduceerd door Concept Street.

