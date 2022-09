Extra uitzendingen 'Blauw Bloed' in aanloop naar uitvaart koningin Elizabeth II

Vanaf aanstaande vrijdag brengt het EO-royaltyprogramma 'Blauw Bloed' diverse extra uitzendingen in aanloop naar de uitvaart van koningin Elizabeth II. Zo zal er zondag in een live-uitzending met verschillende experts vooruitgeblikt worden naar de uitvaart.

De documentaires 'The unseen Queen' en 'A tribute to her majesty the Queen' geven een bijzondere inkijk in het leven van Elizabeth. Daarnaast zal de reguliere uitzending van 'Blauw Bloed' op vrijdag worden verlengd naar 45 minuten.

In de live-uitzending van 'Blauw Bloed' op zondagavond wordt vooruitgekeken naar de uitvaart op maandag. Wat kunnen we verwachten van de dankdienst in Westminster Abbey? Hoe persoonlijk zal deze staatsbegrafenis zijn? En wat valt er te vertellen over het geloof in God van koningin Elizabeth? In de studio spreekt presentator Anne-Mar Zwart met koningshuiskenner Jeroen Snel, historicus Simone Lamain, correspondent Lia van Bekhoven en predikant Joost Röselaers die jarenlang voorganger was van de Nederlandse kerk in Londen.

De reguliere uitzending van 'Blauw Bloed' op vrijdagmiddag is een extra lange uitzending van 45 minuten, waarin van dag tot dag verslag wordt gedaan door correspondent Lia van Bekhoven wat er zich deze week afspeelde in het Verenigd Koninkrijk rondom het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II.

Documentaires

Op zondagavond wordt de special 'Elizabeth: The unseen Queen' uitgezonden op NPO 1. De documentaire werd speciaal vanwege het 70-jarige jubileum van de Britse koningin Elizabeth gemaakt. De makers kregen toestemming om door 400 privé-films van de koningin te struinen en brachten zo haar jonge jaren in beeld. Vanaf de kinderwagen tot en met haar kroning in 1953. Volgens EO-eindredacteur Jeroen Snel is dit de meest persoonlijke documentaire over Elizabeth ooit gemaakt. Dat wordt benadrukt door de opening met commentaar dat is ingesproken door Elizabeth zelf. Als ‘voice over’ vertelt ze dat ze er altijd enorm van heeft genoten om privémomenten voor de camera vast te leggen. 'Privébeelden tonen vaak het plezier achter alle formaliteiten', zegt ze. 'Je hoopt altijd dat toekomstige generaties het interessant vinden en misschien verrast zijn dat je ook ooit jong bent geweest.'

De zondagavond wordt afgesloten met de documentaire 'A tribute to her majesty the Queen'. Het is een eerbetoon aan de langst regerende Britse monarch ooit. Koningin Elizabeth zat ruim 70 jaar op de troon. Al haar vier kinderen halen herinneringen op in exclusieve interviews. Ook komt een aantal mensen die met haar werkten aan het woord.

De uitzendingen van Blauw Bloed deze week op een rij:

Vrijdag 16 september

16.00 uur - Extra lange uitzending van 'Blauw Bloed', NPO 1

(herhaling op zaterdag 17 september, 16:00 uur, NPO 1)

Zondag 18 september

20.30 uur – Documentaire 'The unseen Queen', NPO 1

21.40 uur - 'Blauw Bloed' live, voorbeschouwing op de uitvaart, NPO Start en NPO 1 extra (kanaal 81)

23.50 uur – Documentaire 'A Tribute to Her Majesty The Queen', NPO 1