Extra aflevering van 'The Trump Show': de neergang

In de extra aflevering van 'The Trump Show' een overzicht van de laatste weken dat de controversiële president Donald Trump aan de macht is in de VS.

Eind oktober 2020 zond de VPRO deel 1 t/m 3 van 'The Trump Show' uit op NPO 2. Nu volgt het finale deel: Neergang. Donald Trump is de beroemdste persoon op aarde. Hij heeft de Amerikaanse politiek gemaakt tot een TV-realityshow. Hoe is het zover gekomen?

Vrienden, adviseurs en waarnemers vertellen in dit finale deel 4 het verhaal van Trumps laatste dagen in het Witte Huis. Van drukke bijeenkomsten – gehouden terwijl het coronavirus in Amerika rondwaart – tot de rellen op Capitol Hill. De documentaire zoomt in op hoe Trump de verkiezingen van 2020 tracht te winnen en hoe hij daarna de uitslag te niet probeert te doen, wat uiteindelijk uitloopt op een gewelddadige ‘opstand’ tegen het Amerikaanse Congres. 'The Trump Show 4: Neergang' is een aangrijpende psychologische studie van de laatste regeringsdagen van de controversiële leider.

'The Trump Show'

De eerste drie delen van de documentaireserie 'The Trump Show' vertellen het verhaal van president Donald Trump, die zijn ambt wist in te vullen als ware het een realityshow. Collega’s en ex-collega's van Trump vertellen over zijn groei van mediapersoonlijkheid tot 'president van de vrije wereld'.

'The Trump Show', donderdag 11 februari om 22.35 uur op NPO 2.