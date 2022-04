Evert heeft zijn eerste keuzemoment in 'Boer zoekt Vrouw'

Alleen boer Evert heeft nog drie logees op zijn boerderij. Vandaag gaat hij kiezen wie de boerderij moet gaan verlaten. Een keuze die niet meevalt voor Evert en ook niet voor zijn vrouwen. Ze zijn alle drie zeer gecharmeerd van hem.

Zo laat Nans weten het heerlijk te vinden op de boerderij en is Maud graag bij Evert in de buurt: 'Ik heb dat niet zo snel, dat ik continu bij iemand wil zijn. Dat heb ik nu wel'. Cora spreekt uit dat Evert een man is waar ze van zou kunnen houden: 'Ik zeg altijd, huisje, boompje, beestje, boertje. Lekker op het erf met je man.' Yvon Jaspers rijdt het erf op. Welke vrouwen mogen blijven bij boer Evert op zijn boerderij?

Boer Jouke heeft zich verslapen nadat hij in de nacht werd gewekt door de geboorte van een kalfje. Hij start de goed met het brengen van een vers kopje koffie voor Lotte en Karlijn. Ze ontmoeten de ouders van Jouke. Normaliter komt zijn vader elke dag op de boerderij dus voor Jouke is het belangrijk wat zijn vader vindt van zijn keuze.

Bij boerin Janine is de nieuwe dag al vroeg begonnen. Sander maait het gras en Christiaan gaat hekken plaatsen met Janine. Ze vindt het rustig en fijn zo: 'Je bent bezig, dat past bij mij.' Janine is aan het overdenken wat ze fijner vindt.

'Er is een geweldige interactie tussen de dames en met mij, dus het gaat heel goed zo met z’n drieën', vertelt boer Rob. 'We zijn echt een team. En een beetje teasen en met hooi gooien en voorzichtig flirten, prima. En het was mooi hoe de paarden op ze reageerden. Paarden zijn toch een spiegel'. Sonja en Wendy voelen zich erg op hun gemak op de boerderij en bij Rob. Is er al sprake van verliefdheid?

Op de boerderij van boer Hans leert Dinie Annette meer over paarden en alles wat daarbij komt kijken. Christel, de dochter van Hans, helpt haar vader daarbij. Hans is daar enorm trots op. Deze relatie tussen vader en dochter ontroert Dinie. Annette merkt op dat ze ziet dat Hans lang alleen is geweest. 'Ruwe bolster, blanke pit, je moet hem even afpellen.' Krijgt Annette langzaam maar zeker gevoelens voor hem?

'Boer zoekt Vrouw', zondag 10 april om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.