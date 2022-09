'Evenblij maakt Vrienden' met Ilja Gort

Evenblij reist mee naar de internationale succesverhalen van Ilja Gort en Karsu. Zangeres en pianiste Karsu Dönmez wou als kind al de wereld veroveren en speelde toen ze twaalf jaar oud was avond aan avond in het Turkse restaurant van haar vader.

Ze werd daarmee zo succesvol dat ze inmiddels over de hele wereld tourt. Evenblij reist met haar mee naar Istanbul, waar ze een megaster is en nauwelijks over straat kan. En hij reist naar Ilja Gort, de bekende schrijver, tv-maker, reclamemaker en vooral wijnboer in de Bordeaux. Frank zoekt hem op in zijn Franse chateau, waar Gort de wijnstok aan het overdragen is aan zijn zoon

'Evenblij maakt Vrienden', vrijdag 16 september om 21.25 uur bij BNNVARA op NPO 1.