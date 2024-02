Eva en Wolfs zoeken uit wat Larry heeft gedaan in 'Flikken Maastricht'

Als Eva en Wolfs bij Larry Konings langsrijden, omdat hij zich niet op het bureau heeft gemeld, doen Eva en Wolfs een onverwachte ontdekking. Er ligt een lijk van een vrouw in Larry's huis en hijzelf is verdwenen.

Heeft Larry de vrouw vermoord en is hij op de vlucht geslagen? Hoe goed kennen ze hem eigenlijk? Romeo en Marion worden bij een vechtpartij tijdens een begrafenis in de kerk geroepen. Het blijkt om de kist te gaan, een goedkoop exemplaar terwijl er voor een dure betaald is. Maar er klopt wel meer niet bij de begrafenis.

'Flikken Maastricht', vrijdag 23 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.