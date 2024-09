Eurocommissaris Wopke Hoekstra en staatssecretaris Gijs Tuinman in 'WNL Op Zondag'

Zondag 8 september is Rick Nieman terug met een nieuw seizoen van 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Met achtergrond en verdieping op de actualiteit.

Het programma wordt hoog gewaardeerd en is uitgegroeid tot de best bekeken talkshow op de zondagmorgen.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1. Tijdens de opening van het nieuwe seizoen, ontvang Nieman de volgende gasten.

Eurocommissaris Wopke Hoekstra

Zondagmorgen is Eurocommissaris Wopke Hoekstra te gast bij Rick Nieman. Wat heeft Europa de komende jaren nodig op het gebied van economie, klimaat en geopolitiek?

Staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman

Staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman is te gast in 'WNL Op Zondag'. De BBB-bewindsman gaat met Rick Nieman in gesprek over de Defensienota die deze week is gepresenteerd. Nederland gaat investeren in tanks, F-35-jachtvliegtuigen, duikboten en personeel.

Schrijfster Jessica Durlacher

Schrijfster Jessica Durlacher schreef een indrukwekkend en persoonlijk verslag van haar reis naar Israël, tien maanden na de terroristische Hamas-aanval op 7 oktober. Welke gedachten bekropen haar tijdens die reis, welke woorden, welke ontmoetingen en welke herinneringen kwamen terug?

Carol Rock en Jan-Kees Emmer

Volgende week is het eerste debat tussen presidentskandidaten Donald Trump en Kamala Harris. Journalist en Amerikakenner Carol Rock en oud Amerika-correspondent Jan-Kees Emmer blikken vooruit.

'WNL Op Zondag', zondag 8 september om 10.00 uur op NPO 1.