Erik van Muiswinkel in 'TV Monument'

In 'TV Monument' blikt Han Peekel terug op de carrières van grote televisiepersoonlijkheden. Op zaterdag 18 januari om 17.05 uur bij MAX op NPO 1 staat Erik van Muiswinkel centraal.

Een perfecte imitatie van een bekende Nederlander is een nieuwe vorm van satire die zich de afgelopen 20 jaar tot grote hoogte heeft ontwikkeld. Cabaretier Erik Muiswinkel was één van de eersten die op natuurgetrouwe wijze onder meer voetballers en bekende politici imiteerde.

Tv-chroniqueur Han Peekel blikt in deze uitzending van 'TV Monument' terug met Erik van Muiswinkel op zijn leven en carrière. Van Muiswinkel vertelt over hoe hij de kunst van het imiteren meester is, zijn jeugd en familie, zijn verleden als acteur bij televisieprogramma's rondom Sinterklaas en natuurlijk zijn verdere carrière; zowel op tv als in het theater.

Over 'TV Monument'

In 'TV Monument' blikt tv-chroniqueur Han Peekel terug op de carrières van grote televisiepersoonlijkheden; zoals regisseurs, cabaretiers en artiesten. In eerdere afleveringen stonden Tineke de Nooij en Simone Kleinsma centraal.

'TV Monument: Erik van Muiswinkel', zaterdag 18 januari om 17.05 uur op NPO 1.