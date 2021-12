Er wordt feest gevierd in 'Een Huis Vol'

In Amsterdam gaat de familie Cudogham op pad om de kerst in huis te halen. Zoals ieder jaar gaan ze op zoek naar de perfecte kerstboom. Thuis wordt de boom versierd en proosten de Cudoghams op een mooi maar verdrietig jaar. Opa wordt meer dan gemist!

In Duitsland kan het niet anders dan dat het huis al in kerstsferen is. Als er iemand van de feestdagen houdt is het de familie Buddenbruck wel. Als zij ook nog aan de slag gaan met de kerststal en op pad gaan om de gezelligheid nog eens extra op te zoeken is het geluk compleet!

Bij de familie Jelies is er een feest te vieren. Een aantal voetballende Jelies kinderen zijn kampioen geworden en dat moet gevierd worden. De hele familie houdt van schaatsen en dit gaan ze dan ook doen in de feestmaand. Warme chocolademelk mag natuurlijk niet gemist worden tijdens deze inspanning.

'Een Huis Vol', vrijdag 31 december om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.