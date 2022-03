Emma Wortelboer en Jurre Geluk laten zich 'Steken en Prikken' in nieuw seizoen

Moeten we bang zijn voor de wilde dieren uit onze eigen natuur? Emma Wortelboer en Jurre Geluk nemen de proef op de som door zich te laten steken, prikken en bijten door dieren uit onze achtertuin.

Onder andere een bloedzuiger, kreeft en een wespspin nemen Emma en Jurre te grazen. Maar ook de engste plant van Nederland komt in dit tweede seizoen aan bod: de Berenklauw. Een plant die voor rode vlekken, blaasjes en zelfs grote blaren kan zorgen.

Iedere aflevering offeren Emma of Jurre zich op voor de wetenschap terwijl dokter Addy paraat staat met haar medicijnkoffer om de wonden te verzorgen en bioloog Roy alle weetjes deelt. Want waarom bijten en steken de beestjes? Wat gebeurt er tijdens de beet? Wat moet je doen als je gebeten of gestoken wordt? En moeten we bang zijn voor onze natuur of is de angst groter dan het echte gevaar?

Nadat dokter Addy de wond verzorgd heeft, is het tijd voor De Pijn-O-Meter: hoe hoog scoorde volgens Emma en Jurre deze aflevering de beet, prik of steek? Voelde het als een kusje? Of alsof hun arm eraf viel?

'Steken en Prikken' is vanaf 14 maart elke maandag elf weken lang om 15.00 uur te zien bij BNNVARA op het YouTube-kanaal van NPO ZAPP.