Eliajah komt dinsdag naar de 'Sekskliniek'

Foto: BNNVARA - © Tom Cornelissen 2022

Jurre verwelkomt deze week Eliajah, die tijdens de seks niet klaar kan komen en bijna nooit hard wordt. Linda date met meerdere mensen dus wil graag weten of alles op soa-gebied in orde is voor haar en haar partners. Bij Mike-Alex komt er pus uit zijn tepel en hier wil hij graag van af.