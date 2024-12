Eindejaarsgesprek Pieter Omtzigt bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn de gasten van deze week:

NSC-partijleider Pieter Omtzigt

Zondagmorgen in 'WNL Op Zondag' een eindejaarsgesprek met partijleider Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. Presentator Rick Nieman blikt met Pieter Omtzigt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar 2025.

Staatssecretaris Vincent Karremans

Staatssecretaris Vincent Karremans van Jeugd, Preventie en Sport is zondagmorgen te gast bij Rick Nieman over het jaar 2024. De VVD-bewindsman gaat in op het groot aantal jongeren dat gebruikmaakt van de jeugdzorg.

Korpschef Janny Knol

Korpschef Janny Knol kijkt terug op het jaar waarin zij is begonnen als hoogste baas van de Nationale Politie. Van de druk op de politiecapaciteit door demonstraties, oplopende polarisatie op straat tot de toename van het aantal explosies door zwaar vuurwerk.

Frank van Leeuwen en Lisette Wellens

Presentatoren Frank van Leeuwen en Lisette Wellens van Goedemorgen Nederland kiezen een aantal opmerkelijke nieuwsmomenten van het afgelopen jaar. Welke kleine gebeurtenissen vielen hun persoonlijk op in 2024.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 22 december om 10.00 uur op NPO 1.