Een vrolijke aflevering van 'Bed Breakfast' bij MAX

In deze vrolijke aflevering van 'Bed & Breakfast' worden de kijkers meegenomen naar de kop van Noord-Holland én Texel. Eerst maken we kennis met Pablo en Bianca, die het geboortehuis van Pablo hebben omgetoverd tot een bed en breakfast.

En ook in de tuin is het stel druk geweest om accommodaties neer te zetten. Pablo en Bianca laten hun prachtige omgeving zien vanuit een fluisterbootje. En ook staat er een potje steenwerpen op het programma. Op Texel staat de b&b van Marianne en Jeffrey. De twee laten hun gasten het eiland zien op de kickbike. De aflevering wordt afgesloten bij Gerda en René, die wel een heel bijzondere locatie hebben voor hun b&b, namelijk een kerk! Ze laten hun prachtige dorpje zien met een tour met amuses en René geeft, als klap op de vuurpijl, nog een optreden in de kerk.

'Bed & Breakfast'

Drie stellen logeren allemaal één nacht bij elkaar. Tijdens hun bezoek onderwerpen ze elkaars bed & breakfast aan een grondig onderzoek. De eigenaren slapen op bijzondere plekken. Ondertussen proberen ze hun gasten zo goed mogelijk in de watten te leggen. Ze leiden ze rond in de omgeving tijdens verschillende uitjes.

'Bed & Breakfast', vrijdag 2 april om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.