Een speciale dag voor de Buddenbrucks in 'Een Huis Vol'

Johan staat met de vijf oudste kinderen nog steeds op de camping. Vandaag staat er een leerzaam uitje op de planning. De kennis van de kinderen én Johan wordt flink op de proef gesteld. Komen ze er met zijn allen uit?

Het is een speciale dag vandaag in Duitsland voor de Buddenbrucks. Zoon Dareau gaat zijn communie doen. Natuurlijk is de héle familie van de partij en ziet iedereen er tiptop uit. Dareau zelf heeft zijn focus op iets heel anders die dag.

In Amsterdam ontvlucht de familie Cudogham de drukke binnenstad. Ze gaan een middagje appels plukken. De hele familie helpt mee om de mooiste appels te vinden. Thuis worden alle bakkunsten uit de kast getrokken en kijkt iedereen uit naar het zelf geplukte en gemaakte toetje!

'Een Huis Vol', maandag 27 december om 21.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.