'Een Programma over de Jaren Negentig': lichaam

Voor 'Een Programma over de Jaren Negentig' haalt de VPRO Henny Huisman uit de ijskast. Hij is het historisch geweten van de nieuwe achtdelige serie over de nineties.

Vanuit een Chinees-Indisch restaurant interviewt Marijn Frank de hoofdrolspelers van het decennium. In de zesde aflevering over lichaamsversiering schuiven Bridget Maasland en Tattoo Bob bij haar aan.

Aflevering 6: Lichaam

Ooit was het een schande om je lichaam te beschilderen of te verbouwen, zoiets deden alleen prostituees en zeelui. Maar die taboes zijn in de jaren negentig doorbroken. Rocksterren maakten tattoos populair bij burgers. Piercings ontstegen de SM-kelders en doken ineens op bij pubermeisjes op schoolpleinen. Sindsdien heeft Kim Kardashian die mode naar nieuwe hoogten gestuwd. Het lichaam is een bouwpakket geworden.

'Een Programma over de Jaren Negentig' staat met één been in de moderne tijd en met het andere been in het verleden. Een feest van herkenning voor iedereen boven de dertig en een bron van verbazing voor iedereen die jonger is. Absurditeit, hilariteit, maar ook ontroering kleuren de serie. Een geschiedenisprogramma zoals je het niet eerder zag.

'Een Programma over de Jaren Negentig', donderdag 3 december om 21.45 uur bij de VPRO op NPO 3.