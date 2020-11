'Een Programma over de Jaren Negentig' #4: analoog

Voor 'Een Programma over de Jaren Negentig' haalt de VPRO Henny Huisman uit de ijskast. Hij is het historisch geweten van de nieuwe achtdelige serie over de nineties.

Vanuit een Chinees-Indisch restaurant interviewt Marijn Frank de hoofdrolspelers van het decennium. In de vierde aflevering gaan we terug naar de nadagen van de analoge tijd.

Aflevering 4: Analoog (19 november, 21.45 uur, NPO 3)

Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. Het apparaat waarin de twee grote revoluties van de late jaren negentig zijn samengebracht: internet en het mobieltje. In deze aflevering gaat het over de terminale fase van de analoge tijd. Over penvriendinnen, praatpalen en andere vergeten begrippen die je zou kunnen opzoeken in een encyclopedie.

'Een Programma over de Jaren Negentig' staat met één been in de moderne tijd en met het andere been in het verleden. Een feest van herkenning voor iedereen boven de dertig en een bron van verbazing voor iedereen die jonger is. Absurditeit, hilariteit, maar ook ontroering kleuren de serie. Een geschiedenisprogramma zoals je het niet eerder zag.

'Een Programma over de Jaren Negentig', donderdag 19 november om 21.45 uur bij de VPRO op NPO 3.