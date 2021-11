Een nieuw seizoen van 'De 3 Sterren Camping' op NPO 3

Foto: AVROTROS - © Fast Forward Amsterdam 2020

'De 3 Sterren Camping' is voor het tweede seizoen geopend! Ook dit jaar komen er weer bekende gasten langs voor een dag vol goede gesprekken, lol, en heel veel muziek. Een prachtige start van het seizoen, want oude vrienden worden herenigd op de camping: Jan Smit is te gast!