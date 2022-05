Een nieuw seizoen 'Boerderij van Dorst' bij BNNVARA

Gordon, Hans Klok, Anouk, Eva Crutzen, Froukje, Douwe Bob, Katja Schuurman, Maxim Hartman, Défano Holwijn en Hanneke Groenteman steken de handen uit de mouwen op Ravens boerderij.

Raven van Dorst trekt zich wederom terug op het platteland en dat heeft nogal wat voeten in de aarde: poep scheppen, ploegen, zaaien, het land bewerken, beesten houden, groente en fruit telen, de boerderij opknappen, oogsten, melken; het hoort er allemaal bij. Elke aflevering schieten twee collega’s Raven te hulp bij deze leuke, soms vieze, klusjes. Terwijl zij de handen uit de mouwen steken, vraagt die ze het hemd van het lijf.

Raven: 'Vorig seizoen was een opwarmertje. Ik heb m'n draai gevonden en wil van de boerderij een waar paradijs maken. Uiteraard weer met hulp van BN'ers, want het is zo leuk om ze te zien zwoegen. En alleen is maar saai.'

In de eerste aflevering blijven Hans Klok en Eva Crutzen slapen. Ze gaan aan de slag met de dome, die Raven in het eerste seizoen met Emma Wortelboer heeft gemaakt. Deze heeft er behoorlijk van langs gekregen door storm Eunice. Hans en Eva helpen Raven om de dome weer op te bouwen. Ook gaan ze het land klaarmaken en paardenmest halen. Maar de belangrijkste vraag van deze aflevering is toch wel hoeveel grappen Eva en Raven uit hun hoed toveren over Hans?

'Boerderij van Dorst' is een coproductie van BNNVARA en Witte Geit.

'Boerderij van Dorst', vanaf zondag 29 mei om 20.25 uur wekelijks te zien bij BNNVARA op NPO 3.