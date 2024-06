Een kijkje achter de schermen in nieuw seizoen 'Wereldse Hotels' bij MAX

In het vijfde seizoen van 'Wereldse Hotels' reizen presentator Rob Rinder en chef-kok Monica Galetti de wereld rond om te werken en te verblijven in bijzondere luxueuze hotels.

Ze nemen een kijkje achter de schermen bij hotels in onder andere het Atlasgebergte in Marokko, het hoge noorden van Noorwegen en een prachtig resort op de Malediven.

Aflevering 1 – Marokko

In de eerste aflevering reizen Monica Galetti en Rob Rinder naar Kasbah Tamadot in het Atlasgebergte van Marokko. Met Sir Richard Branson als baas ontdekken ze dat echte Berberse gastvrijheid en een spectaculair uitzicht op het landschap een verblijf hier uniek maken. Monica helpt de chef-kok bij het inkopen van lokale producten op een nabijgelegen markt, terwijl Rob de hotelstallen uitmest en gasten begeleidt tijdens een bergtocht.

Aflevering 2 – Malediven

In deze aflevering reizen Monica en Rob per watervliegtuig naar de paradijselijke Malediven in de Indische Oceaan. Joali Maldives biedt de gasten ondanks de afgelegen ligging een luxueus verblijf. Maar hoe krijgt het resort dat voor elkaar? Rob ontdekt dat er voor deze luxe tientallen medewerkers nodig zijn, die met elkaar in het midden van het eiland wonen. Monica ziet ondertussen hoe het voedsel aan de chef-koks op het eiland wordt geleverd. Rob en Monica beseffen dat het leveren van een paradijselijke ervaring net een gigantische theaterproductie is.

'Wereldse Hotels', op 30 juni en 11 augustus om 19.05 uur op NPO 2 en op 7, 14, 21 en 28 juli en 4 en 18 augustus om 19.15 uur bij Omroep MAX op NPO 2.