Een kerk met lef in EOdoc 'Angels on Diamond Street'

Foto: © Evangelische Omroep 2020

Een uitgeprocedeerd, Mexicaans gezin krijgt onderdak in The Advocate Church, North Philadelphia. Dominee Renee McKenzie en haar team zijn vastberaden om het gezin te helpen en daarbij zelfs de regels van de wet te negeren.

De risico’s op arrestatie en gevangenisstraf nemen ze voor lief en het welzijn van dit gezin is prioriteit. De kerk is een waardevolle ontmoetingsplek in een verpauperde buurt, waar iedereen welkom is en waar omzien naar elkaar vanzelfsprekend is.

De monumentale kerk is een ankerpunt in een buurt die gekenmerkt wordt door armoede, drugs en geweld. In de gaarkeuken, The Advocate Café, is het gezellig en is er ruimte voor grappen en vrolijke verhalen. De meeste bezoekers hebben echter ook een andere kant, en kunnen bij de medewerkers van de kerk rekenen op een luisterend oor, hulp of een goed gesprek. De dominee en haar team geloven dat iedereen, ongeacht ras, huidskleur of godsdienst, welkom is en recht heeft om geholpen te worden. Als de Mexicaanse Carmela Hernandeze met haar vier kinderen voor hulp aanklopt, is er geen twijfel en wordt er ruimte gemaakt om het gezin onderdak te bieden. Een ellenlange procedure laat uiteindelijk niet zien of het gezin een verblijfsvergunning krijgt, maar laat wel zien welke rol de kerk kan innemen om hulp en bijstand te geven aan mensen in nood. Voor Barbara Easley-Cox, is de hulp aan mensen die het nodig hebben een kwestie van 'teruggeven.' Of, zoals ze vastberaden stelt in deze bemoedigende film: 'Carmela’s verhaal is ons verhaal.'

Eindredacteur EOdocs, Margit Balogh over 'Angels on Diamond Street': 'Deze film gaat in de kern over burgerlijke ongehoorzaamheid die voorkomt uit compassie voor de ander die alle grenzen, ras, nationaliteit en religies overstijgt. Vanuit een sterke motivatie offers durven brengen voor mensen die het nodig hebben. Niet alleen woorden maar ook daden, je daadwerkelijk durven verzetten tegen onrecht: Angels on Diamond Street wordt hierdoor gedreven en is een voorbeeld van een sociaal activistische kerk. Het mooie is dat er een grote impact campagne verbonden is aan de documentaire. Kerken en organisaties kunnen de film inzetten en hierdoor ontstaan betekenisvolle samenwerkingen zoals met Warm Rotterdam.'

Credits: regisseur: Petr Lom; productie: Corinne van Egeraat (ZIN documentaires); cinematography: Petr Lom; editing: Dorith Vinken; eindredactie EOdocs: Margit Balogh.

'EOdoc: Angels on Diamond Street', woensdag 4 november om 23.00 uur bij de EO op NPO 2.