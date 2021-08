'Een Huis Vol' viert feest

Het is feest in de hoofdstad van ons land. De, in het oranje gehulde, familie Cudogham gaat de stad in om de verjaardag van de koning te vieren. Gaat het de kinderen lukken hun spaarpotten weer wat te spekken met het lakken van nagels en het uitvoeren van acrobatische acts?

Voor de Jelies is het weer een drukke dag. Harrie moet naar logopedie en in de slaapkamer van Johan en Janneke wordt de nieuwe vloerbedekking gelegd. Maar of Janneke nou zo blij is met de keuze van Johan…

De Adema's hebben nieuwe schoenen nodig en er staat een bezoekje aan de kapper op het programma. Dat de vierling steeds meer van elkaar gaat verschillen zien we terug in hun keuze bij de kapper.

Een huis vol op tv

Het is weekend in Bathmen en terwijl de vrouwen beneden al aan het ontbijt zitten ligt vader Alex nog op één oor, maar niet voor lang. Ook in Amsterdam is het bij de familie Cudogham al vroeg dag.

