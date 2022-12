'Een Huis Vol' is vanaf eerste kerstdag weer te zien

Op zondag 25 december start een nieuw seizoen van het populaire KRO-NCRV programma 'Een Huis Vol'. In de tiendelige reeks wordt het dagelijkse leven van vier grote gezinnen gevolgd.

Hoe gaan zij om met grote en kleine uitdagingen? Wat bindt hen en hoe zorgen ze voor elkaar? Dit seizoen krijgen kijkers opnieuw een kijkje in het leven van de in Duitsland wonende familie Buddenbruck, de familie Cudogham uit Amsterdam, de Jelies uit Tollebeek en de schippersfamilie Zeldenrust uit Werkendam.

Van loopgips en een vakantiehuisje tot zwemdiploma’s en klusprojecten

Bij de familie Jelies wordt de eerste verjaardag van jongste dochter Johni gevierd, maar er is ook flinke pech voor moeder Janneke. Haar voet is gebroken en dat komt met een groot gezin natuurlijk helemaal niet uit.

In Amsterdam is het reden voor een feestje bij de familie Cudogham. Ze hebben na een lange zoektocht een vakantiehuisje buiten de stad gevonden. En dochter Pixie-Lien gaat voor het eerst naar de middelbare school. Best spannend, ook omdat dit elke dag gepaard gaat met een flinke fietstocht door de drukke hoofdstad.

In deze serie brengt de familie Zeldenrust tijd door op hun favoriete plek: het schip van vader Jozua. Ook zien we hoe dochters Jaïra en Jirsa op moeten voor hun zwemdiploma. Een belangrijk moment. Zeker wanneer je de dochter bent van een schipper.

Bij de Buddenbrucks staat er na vier jaar eindelijk weer een familievakantie op de planning. Daarnaast staat dit seizoen in het teken van verschillende klusprojecten in en rondom het huis en bij een grote familie gaat dit uiteraard gepaard met de nodige stress.

Kijkcijferhit

'Een Huis Vol' is al ruim tien jaar te zien op de Nederlandse televisie. Met ruim een miljoen kijkers per aflevering is het familieprogramma de afgelopen jaren uitgegroeid tot een ware kijkcijferhit. Daarnaast was de afgelopen zomerreeks een van de meest gestreamde programma’s op NPO Start en Plus. 'Een Huis Vol' is een productie van Skyhigh TV in samenwerking met KRO-NCRV.

'Een Huis Vol', vanaf zondag 25 december, twee weken lang om 19.05 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.