'Een Huis Vol in Quarantaine' op NPO 1

In Duitsland zijn de coronamaatregelen nog strenger dan in Nederland, waardoor heel wat vermaak en entertainment voor de Buddenbrucks afvalt. En dn slaat de verveling al snel genadeloos toe.

Ook bij de Baumgards lijkt de tijd in deze coronaperiode tergend langzaam voorbij te gaan. Voor je het weet, zit je wekenlang vastgeplakt aan de bank. Samantha ziet het als haar nobele taak vierkante ogen te voorkomen.

Janneke Jelies worstelt zich sinds het begin van de quarantaine door het thuisonderwijs heen en vindt dat het tijd is dat Johan dit stokje overneemt. Johan besluit de kinderen een biologieles in de praktijk te geven, maar hij komt er al snel achter dat onderwijs niet aan hem is besteed.

'Een Huis Vol', woensdag 15 juli om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.