Een 'Droomhuis Gezocht' voor Laura en Andries in Zweden

Op maandag 27 december zendt MAX een nieuwe aflevering van 'Droomhuis Gezocht' uit. Carrie ten Napel gaat in deze aflevering op zoek naar een droomhuis voor Laura en Andries in Zweden. Dionne Stax laat ondertussen zien wat het gebied allemaal te bieden heeft.

Laura en Andries kennen elkaar, sinds hun ontmoeting via het internet, nu zo'n twaalf jaar. Ze wonen inmiddels zeven jaar daarvan in Lutjebroek, vlakbij Enkhuizen. Echter, al jaren kriebelt het bij het stel: ze zijn op zoek naar vrijheid. Een eigen woning in het buitenland, met ruimte en omgeven door natuur, lijkt de oplossing. Laura en Andries verwachten dit huis te vinden in het zuiden van Zweden. En ze voeren de druk op, voor zichzelf én Dionne. Het huis in Nederland is namelijk al verkocht.

Laura en Andries zoeken hun huis in het gebied tussen Stockholm en Göteborg. In de regio Värmland of Vastra Götaland. Ze zijn er meerdere keren geweest en vinden dit een prachtig gebied. De wens is om buiten ruimte te hebben, om er iets kleins bij te kunnen bouwen. Bijvoorbeeld een stuga, om te kunnen verhuren aan andere mensen. Ze zijn zelf best handig. Iets aan het water zou helemaal perfect zijn. Het budget is 150.000 euro.

In Värmland of Vastra Götaland kun je prachtig wandelen. Maar ook voor het ultieme winterwonderland kun je hier terecht. In de winter veranderen de groene glooiende heuvels in ideale skipistes of sledehond parcours. Dionne ontdekt de mooie natuur tijdens het spotten van wildlife met natuurgids Simon Green. Ook laat zij zich, voor wat ontspanning, onderdompelen in een aloude Zweedse traditie en duikt zij het bruisende Stockholm in.

'Droomhuis Gezocht', maandag 27 december om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.