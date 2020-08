Echte grootheden in nieuwe aflevering van 'Het Beste van... 50 jaar Toppop'

Foto: © AVROTROS 2020

In deze aflevering komen de echte grootheden voorbij in de 'Toppop'-studio. We kijken met onze gasten naar fameuze optredens van Queen, Grace Jones en Duran Duran.

Ook de Nederlandse dames mogen niet ontbreken, zoals Anita Meyer en Patricia Paay. Ongelofelijk, maar waar: er werd zelfs gejodeld in de 'Toppop'-studio. We kijken naar Gitti & Erica die met hun Heidy een tophit scoorden.

Ook Engelse bands zoals Dire Straits en Madness waren te gast in de 'Toppop'-studio. Wie herinnert zich niet die rare ska-dansjes uit die tijd? En in de tijd van 'Toppop' vierde Boney M zijn hoogtijdagen en alle grootste hits van hen komen dan ook voorbij. De dansjes van Bobby Farrell van Boney M zijn tot op de dag van vandaag geliefd en gehaat. Maar iedereen herinnert ze wel!

'Het Beste van... 50 jaar Toppop', woensdag 19 augustus om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.