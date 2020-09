Dure Whisky, portret van Hofker en bronzen aapje

De vader van verkoper Andreas raakte als kleine jongen zo onder de indruk van Circus Sarrasani dat hij besloot zelf een miniatuurversie te bouwen. Tijdens en na WOII bouwde hij met alles wat hij in huis kon vinden.

Andreas heeft het circus altijd gekoesterd en het overal laten zien. Nu hij zelf op leeftijd is zoekt hij iemand die het levensproject van zijn vader van hem wil overnemen.

Meneer Boddaert heeft een bijzonder designstuk: een bronzen aapje van de Nederlandse kunstenaar Jan Altorf. De experts zijn ervan onder indruk. Meneer Boddaert geeft Dionne op een briefje wat hij ervoor wil hebben. Zijn de experts bereid dat te betalen?

Verkoper Pauline kreeg een portret van de sjieke oma van haar overleden vrouw. Het portret is geschilderd door Wim Hofker, een Nederlandse schilder die vooral bekend is om zijn Balinese landschappen en danseressen. Die schilderijen brengen tienduizenden euro’s op, maar hoe zit het dan met zo’n portret?

Michel heeft geïnvesteerd in een fles whisky, uit het duurste vat dat ooit is verkocht. Hij gokt dat in ieder geval één van de experts zijn passie voor de drank deelt. Lukt het hem zijn fles te verkopen?

