Duik deze zomer in een hele reeks aan luchtige misdaad op BBC First

Start de zomer goed met terugkerend drama op BBC First in juli. Stephen Merchant ('The Office') en Jessica Gunning ('Baby Reindeer') zijn terug op het scherm voor het derde seizoen van 'The Outlaws', de komedie-thriller die zich afspeelt in Bristol.

Ook op BBC First deze maand: de hedendaagse moordmysterie-serie 'My Life is Murder', waarin Alexa Crowe haar geboorteplaats Auckland in Nieuw-Zeeland opnieuw bezoekt, en 'Grantchester', waar pastoor Will Davenport wordt uitgedaagd door nog meer raadselachtige misdaden.

In juli gaat het derde seizoen van 'The Outlaws' in première, gecreëerd door de bekroonde schrijver en regisseur Stephen Merchant, die zelf ook een hoofdrol speelt. Deze komedie-thriller serie gaat over een groep vreemden die gedwongen samen moeten werken om een gezamenlijke straf uit te voeren in Bristol. In het derde seizoen gaan 'The Outlaws' verder met hun leven totdat een van hen terugkeert met een geheim, waardoor ze weer in levensgevaar belanden.

Seizoen twee van 'My Life is Murder' brengt de moedige en briljante detective Alexa Crowe voor het eerst in jaren terug naar haar geboorteplaats Auckland. Samen met de charismatische rechercheur Harry onderzoekt Alexa al snel een hele reeks moordmysteries in verrassende, glamoureuze werelden vol intrigerende personages die gevaarlijke geheimen verbergen.

'Grantchester' keert terug naar BBC First voor een zesde seizoen. Met nieuwe misdaden op elke hoek en spanningen tussen moraliteit en wetgeving, moet pastoor Will Davenport al zijn vaardigheden en empathie inzetten om door deze moeilijke tijden te komen en de mensen van wie hij houdt te helpen.

'The Outlaws' seizoen drie gaat in première op zondag 28 juli om 21.00 uur op BBC First

Stephen Merchant ('The Office') en Jessica Gunning ('Baby Reindeer') schitteren in de komedie-thriller 'The Outlaws', die terugkeert naar BBC First voor zijn derde seizoen. Seizoen drie begint met crimineel The Dean (Claes Bang – 'Bad Sisters') achter de tralies in afwachting van zijn proces. Ondertussen gaan The Outlaws door met hun leven, totdat een van hen terugkeert met een dodelijk geheim, waardoor ze weer in levensgevaar belanden. Een klopjacht zit het gangstertrio op de hielen. Kunnen ze hun onschuld bewijzen voordat de zaak van The Dean instort en hij op zoek gaat naar wraak?

In dit seizoen keren Rhianne Barreto ('No Escape', 'Hanna') terug als Rani, Gamba Cole ('Soon Gone: A windrush Chronicle', 'Hanna') als Ben, Darren Boyd ('Killing Eve', 'Trying') als John, Clare Perkins ('Silo', 'The Wheel of Time') als Myrna en Eleanor Tomlinson ('Poldark', 'The Couple Next Door') als Lady Gabby.

'My Life is Murder' seizoen twee gaat in première op dinsdag 23 juli om 21.00 uur op BBC First

De zelfstandige, broodbakkende en kattenliefhebbende detective Alexa Crowe (Lucy Lawless) is terug voor het tweede seizoen van 'My Life is Murder'. Wanneer Alexa een bizarre onopgeloste moord moet onderzoeken, keert ze voor het eerst in jaren weer terug naar haar geboortestad Auckland in Nieuw-Zeeland. Madison (Ebony Vagulans), Alexa's partner in crime, volgt haar mentor omdat ze vermoedt dat Alexa misdaden zonder haar onderzoekt. Tot grote ergernis van Alexa werken en leven ze al snel dichter op elkaar dan ooit tevoren.

Dit seizoen bouwt Alexa ook nieuwe relaties op. Ze werkt regelmatig samen met de charismatische rechercheur Harry (Rawiri Jobe) uit Auckland en raakt bevriend met de nieuwe café-eigenaar Reuben (Joe Naufahu), die haar vertrouweling wordt.

Met een nieuwe stad om te verkennen, tien nieuwe misdaden om op te lossen en een onstuitbare speurneus keert 'My Life is Murder' terug, groter dan ooit tevoren.

'Grantchester' seizoen zes gaat in première op vrijdag 26 juli om 21.00 uur op BBC First

Het is 1958 en er heerst onrust in het dorpje Grantchester in Cambridgeshire. Pastoor Will Davenport (Tom Brittney) geniet van zijn rol als een rebelse predikant, klaar om de boel op stelten te zetten om mensen te helpen. Maar deze rol botst met zijn eigen idealen wanneer zijn goedhartige assistent, Leonard Finch (Al Weaver), in een schandaal belandt. Wills beste vriend, inspecteur Geordie Keating (Robson Green), ziet zijn principes wankelen, huishoudster mevrouw Chapman (Tessa Peake-Jones) is radeloos, en Geordies vrouw Cathy (Kacey Ainsworth) blijft standvastig.

In juli kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Catch Me a Killer', elke donderdag om 21.00 uur tot 25 juli.

'Father Brown', seizoen 11, elke maandag om 21.00 uur tot 22 juli.

'Blackshore', elke zondag om 21.00 uur tot 14 juli.

'Blue Lights', seizoen 2, elke vrijdag om 21.00 uur tot 19 juli.

'Murdoch Mysteries', maandag tot vrijdag om 20.00 uur tot 18 juli.

'My Life is Murder', elke dinsdag om 21.00 uur tot 16 juli.