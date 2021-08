'Droomhuis Gezocht' op de Azoren

Anne en Marco gaan op zoek naar hun droomhuis op eilandengroep De Azoren. Terwijl zij op hun eerste vakantie samen naar São Miguel hun hart aan elkaar verloren, gebeurde dit ook aan het eiland.

Vanaf dat moment is het stel elk jaar minimaal één keer terug geweest. Doordat ze allebei niet vastzitten aan een toekomst in Nederland, ontstond het plan om te emigreren al snel.

Carrie ten Napel gaat op De Azoren op zoek naar de walvis. Hier werd tot 1986 nog volop op gejaagd. Ook gaat Carrie naar de vele natuurlijke geisers, die worden gebruikt om in te baden of te koken. Verder spreekt zij met Maria, de eigenaresse van de enige theeplantage in Europa.

'Droomhuis Gezocht', vrijdg 20 augustus om 21.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.