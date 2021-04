'Dr Pimple Popper Pop Ups' vanaf maandag terug op TLC

Al vanaf zijn geboorte kampt Matt met neurofibromatosis, een aandoening die ervoor zorgt dat er allerlei tumoren in, maar vooral op zijn lichaam groeien. Hij heeft een flinke verdikking in zijn nek en ook zijn buik en rug zitten onder de grote en kleine bulten.

Als kind werd hij er flink om gepest en ook nu kijken mensen hem nog na. Maar het allervervelendste is dat de bulten zorgen voor een constante pijn. Vandaar dat Matt zijn hoop nu richt op Sandra Lee, alias Dr. Pimple Popper die expert is in het verhelpen van bulten en knobbels. Ze is bekend met de aandoening van Matt, maar weet daarom ook dat ze niet zomaar alles kan verwijderen, omdat er ook kankers tussen kunnen zitten die eerst goed onderzocht moeten worden. Kan Dr. Pimple Popper wel iets doen om zijn pijn te verhelpen?

In de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen van 'Dr. Pimple Popper Pop Ups' helpt ze ook een vrouw met een enorme bult in haar nek. Die had ze als kind al, maar in de loop der jaren is hij zo gegroeid dat hij inmiddels de grootte van een avocado heeft. Ze schaamt zich ervoor en durft haar haar niet meer in een staart te doen, omdat de bult dan extra zichtbaar is. Kan Dr. Pimple Popper de bult eindelijk voor haar verwijderen?

'Dr Pimple Popper Pop Ups', vanaf maandag 5 april om 22.30 uur bij TLC.