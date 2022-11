'Dossier Opgelicht': een spoor van vernieling

Het bizarre verhaal van oplichter Dennis wordt gevolgd. De Noord-Hollander liet zijn vrouw en kind berooid achter en maakte tientallen slachtoffers, op verschillende manieren.

Zo inde hij met zijn incassobureau grote bedragen voor klanten, maar hield hij het geld soms grotendeels in eigen zak. Tijdens de speurtocht naar de spoorloze Noord-Hollander, krijgt het dossier een dramatische wending. Want ook Europol is op zoek naar hem. Hoe kon Dennis jarenlang zijn gang gaan? En waar is hij?

'Dossier Opgelicht', donderdag 1 december op NPO Start.