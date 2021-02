'Doorbakken' met André van Duin kijkt vooruit op finale 'Heel Holland Bakt'

Foto: Omroep MAX - © Roland J. Reinders 2020

In 'Doorbakken' bespreekt presentator André van Duin wekelijks de 'Heel Holland Bakt'-aflevering van afgelopen zondag. Elke week is de afgevallen thuisbakker uit de tent van de voorgaande aflevering te gast en vijf verschillende thuisbakkers uit het hele land staan wekelijks te springen om hun bakkunsten aan André te laten proeven.

In dit seizoen van 'Doorbakken' wordt vanuit een knusse studio-bakkerij op humoristische wijze teruggekeken op de spannendste en mooiste gebeurtenissen uit de HHB-tent. Janny van der Heijden neemt André wekelijks mee op pad voor een educatief uitje, met als thema een baksel of voorwerp uit de tent. De thuisbakker die in de voorgaande aflevering is afgevallen, kan elke week rekenen op een mini-masterclass van Robèrt van Beckhoven. Hierin gaan zij samen bakken en bespreken wat minder goed ging in 'Heel Holland Bakt'. Daarnaast wordt de kijker getrakteerd op unieke, niet eerder vertoonde, beelden, uit 'Heel Holland Bakt'.

Aflevering 7 - woensdag 10 februari om 21.30 uur op NPO 1

Brabantse worstenbroodjes, een bloementaart en een cupcake van gebakken lucht. De thuisbakkers hebben zich weer uitgesloofd. Aan André de eer om de prachtige baksels te proeven. Ellen en Sabine krijgen deze week een masterclass van Robèrt. De twee afgevallen bakkers leren hoe het decoreren van chocolade precies in zijn werk gaat en samen met Andrè blikken zij nog een keer terug op de leukste momenten uit de 'Heel Holland Bakt'-tent. Janny gaat op bezoek bij food-kunstenaar Tjalf Sparnaay. Hij maakt smakelijke, hyperrealistische kunst van etenswaren, zoals taartjes en hamburgers en werd wereldberoemd met zijn geschilderde spiegelei. Aan Janny geeft hij een uniek kijkje achter de schermen. Want hoe komt het maken van zo’n geschilderd spiegelei eigenlijk tot stand?

'Doorbakken', woensdag 10 februari om 21.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.