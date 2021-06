Dood 'Ome Sjaak' (72) en beelden verdachten verkrachting in 'Opsporing Verzocht'

De politie in Noord-Holland heeft een tijdlijn gemaakt rond de dood van de 72-jarige Sjaak Groot in Berkhout. Het levenloze lichaam van 'Ome Sjaak' werd vorige week maandag, 14 juni, door zijn buren gevonden in zijn vrijstaande huis aan het Oosteinde.

Vermoedelijk werd een confrontatie met een of meerdere indringers meneer Groot fataal. In 'Opsporing Verzocht' worden vanavond de meest recente aanknopingspunten gegeven waarmee de politie de dader(s) hoopt te vinden.

Belgisch meisje (18) verkracht: daders komen mogelijk uit regio Eindhoven

Kijkers van het landelijke opsporingsprogramma kunnen vanavond ook helpen bij het oplossen van een ernstige zedenzaak. In december 2019 bood een nog altijd onbekende man in het Belgische Hasselt een meisje van 18 een lift aan, nadat ze haar telefoon tijdens het uitgaan was kwijtgeraakt. Deze man en een handlanger namen het meisje mee en misbruikten haar op een nog altijd onbekende locatie. Na tips op het Belgische opsporingsprogramma 'Faroek' kwam informatie dat de daders vermoedelijk uit de omgeving van Eindhoven komen. De politie hoopt dat Nederlandse kijkers de verdachten vanavond op de bewakingsbeelden herkennen.

Man berooft studente, pleegt vermoedelijk 9 dagen later overval

Op 15 februari is in Enschede een buitenlandse studente beroofd bij een Geldmaat. Op bewakingsbeelden is vastgelegd hoe een onbekende man haar in het gezicht dreigt te steken. Op basis van de opvallende schoenen van de dader, denkt de politie dat dezelfde man 9 dagen later ook een tankstation in Enschede heeft overvallen.

Omstanders redden leven man (24) in Den Haag

Op het drukke plein voor station Holland Spoor in Den Haag is in november een 24-jarige man 4 keer met een mes gestoken. Snelle hulp van omstanders redde zijn leven. Op beelden is te zien dat de man in de Albert Heijn bij het station opeens wordt bedreigd door twee mannen. Eén van deze verdachten is al aangehouden, van de ander zijn duidelijk herkenbare beelden.

In verband met het EK Voetbal wordt 'Opsporing Verzocht' op NPO 2 uitgezonden, om 20.30 uur.