Donnie Roelvink, Milan Knol en Nina Warink in nieuw seizoen 'Platenbazen'

Foto: TV 538 - © Talpa Network 2020

Nu donderdag barst de muzikale strijd tussen teamcaptains Iris Enthoven en Nesim el Ahmadi los in het derde seizoen van 'Platenbazen'. Iris neemt het stokje over van Wietze de Jager, die vanaf dit seizoen te zien is als presentator van het programma.

Ook dit seizoen staat de muziek- en artiestenkennis van BN’ers centraal in deze fanatieke en hilarische muziekquiz. In de eerste aflevering van dit seizoen zijn Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens van StukTV te gast. Verder strijden dit seizoen onder meer Donnie Roelvink en YouTubers Milan Knol en Nina Warink mee in de teams van Iris en Nesim.

'Platenbazen' is vanaf 24 december om de week op donderdag om 16.00 uur te zien op het YouTube kanaal van 538. De eerste, extra feestelijke uitzending is 24 december om 19.40 uur en 31 december om 23.30 uur te zien op TV 538. De overige zeven afleveringen zijn vanaf woensdag 13 januari tot en met woensdag 7 april om de week om 21.30 uur te zien op TV 538.

De muzikale ondersteuning is dit seizoen opnieuw in handen van Kimberly Fransens, onder meer bekend van 'The Voice of Holland', en haar band. Iedere aflevering nodigen de teamcaptains één kandidaat uit om met hen de titel Platenbaas in de wacht te slepen. In aflevering 1 zien we hoe Thomas en Stefan van StukTV het er vanaf brengen. In de andere zeven afleveringen volgen ook Sophie Milzink, Kaj van der Voort, Janice, Yung Felix, Maradonnie, Channah, Poke, Sjaak, Yade Lauren, Oussama en Selma Omari.

Nieuw in dit seizoen

Het derde seizoen van 'Platenbazen' bevat een aantal nieuwe onderdelen. In de ronde 'Di Da Do It' krijgen de teams een muzikale spraakbeperking. De kandidaat krijgt een stapel kaartjes met daarop een bekend nummer en het woordje 'di', 'da' of 'do'. Enkel met dit woordje mag het nummer gezongen worden. Ook worden de kandidaten dit seizoen op muzikale wijze geïntroduceerd. Iris en Nesim gaan aan de start van iedere aflevering met elkaar in duet om hun teamlid te introduceren. Het eind van de aflevering wordt ook in stijl afgesloten. Het verliezende team moet nog één liedje zingen, maar het wordt ze uiteraard niet makkelijk gemaakt. Ze moeten namelijk karaoke met een mond vol. Vertrouwde rondes als 'Push It' en de 'Sing-off' keren ook dit seizoen weer terug.

