Donnie en Frans Duijts op #1 in de 'Sterren NL Top 100'

Frans Duits van Donnie en Frans Duijts is de grootste Nederlandstalige hit van het jaar! Uit handen van Corné Klijn, presentator van de 'Sterren NL Top 25', ontving Frans Duijts (Donnie kon er helaas niet bij zijn) de award voor #1 in het jaaroverzicht van 2021.

Frans: 'Hij is gaaf! Het is een te gekke samenwerking geweest en het stopt niet. Ik ben er superblij mee. Dank jullie wel!'

Het nummer stond in totaal 29 weken in de 'Sterren NL Top 25', waarvan 18 weken op nummer 1. Snelle en Maan eindigden op nummer 2 met Blijven slapen. Mart Hoogkamer scoorde de zomerhit van dit jaar. Ik ga zwemmen staat op een mooie derde plaats.

Opvallend

De meest voorkomende artiest in de lijst is Frank van Etten. Hij staat met maar liefst vier singles in de 'Sterren NL Top 100'. Ik ben een jongen van de straat op #23 is zijn hoogste notering. Senna is de jongste artiest in de lijst. Zij staat op #61 met haar debuutsingle Ik weet dat je bestaat.

Nieuwkomers

Ook zien we artiesten in de Top 100 die debuteren in de lijst. Zo zagen we Flemming nog niet eerder, die dit jaar een grote hit scoorde met Amsterdam. Ook MEAU met Dat heb jij gedaan, Senna met Ik weet dat je bestaat en Rutger van Barneveld met Helena 2.0 wisten het publiek te raken met hun hits. Een speciale vermelding is er voor Donnie want hij scoorde niet alleen de grootste hit met Frans Duijts, maar staat nog twee keer in de lijst: op #6 met René Froger met Bon gepakt en op #60 met Gerard Joling met Dit is de tijd. Een glansrijk debuut in de 'Sterren NL Top 100'.

De 'Sterren NL Top 100' wordt samengesteld op basis van scores die behaald zijn in de 'Sterren NL Top 25' gedurende het jaar 2021.

Sterren NL Radio

Op 31 december en 1 januari is de 'Sterren NL Top 100' op Sterren NL Radio te horen. Jan Paparazzi, Perry Kramps en Corné Klijn blikken hierin terug op het afgelopen muzikale jaar. Wat waren de populairste tracks van 2021?

'Sterren NL Top 100', vrijdag 24 december en vrijdag 31 december om 15.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.