Donderdag in 'Zembla': Netwerk van haat

Inlichtingenexperts waarschuwen de Nederlandse overheid voor het groeiende gevaar van rechtsextremisme. In gesloten chatgroepen delen jonge jongens steeds hardere nazipropaganda.

Ze verheerlijken terreuraanslagen zoals die op moskeeën in Christchurch waarbij tientallen doden vielen. Extremisten zijn op zoek naar 'school shooters', gefrustreerde pubers die worden doordrenkt met haat tegen joden, moslims en seksuele minderheden. Ze delen informatie over wapens en over potentiële doelwitten. 'Zembla' duikt in het netwerk van haat, de donkere online wereld waar hedendaagse nazi's dromen van een rassenoorlog.

'Zembla', donderdag 9 september om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.