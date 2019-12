Donderdag in 'ZEMBLA': de kunst van de koning

Keer op keer raken de Oranjes in opspraak bij de verkoop van kunst. Het fameuze schilderij 'Boschbrand' van de Javaanse schilder Raden Saleh, de unieke Atlas Munnicks van Cleef met 1600 bijzondere prenten, en een bijzondere houtskooltekening van Rubens.

Mocht de koninklijke familie deze bijzondere kunstwerken wel verkopen en het geld in eigen zak steken? En dan de meubels in de koninklijke paleizen. Die zijn aangekocht door de Staat, maar de koning krijgt nog steeds een vergoeding voor het onderhoud ervan.

Volgens premier Rutte is het 'heel ingewikkeld, maar klopt het allemaal wel.' Maar is dat wel zo? Weten we precies wat van het Rijk is, dus van ons allemaal, en wat de privé-eigendommen van de Oranjes zijn? Of hebben de Oranjes kunstobjecten en meubilair verkocht die eigenlijk van het Rijk waren? Voor het eerst spreken voormalige ambtenaren, gerenommeerde experts en leden van ambtelijke commissies over de omgang van de Oranjes met cultureel erfgoed en de jarenlange frustratie hierover bij betrokkenen.

In 'De kunst van de koning' onderzoekt Zembla op basis van vertrouwelijke rapporten en correspondentie tussen de hofhouding en het Rijk de afhandeling van de nalatenschap van Juliana en Bernhard. Er blijken meer dubieuze deals te zijn.

'ZEMBLA', donderdag 19 december om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.