Donderdag in 'Zembla': de fast-fashionfuik

In de fast-fashionindustrie maken de twee modeseizoenen: lente/zomer en herfst/winter al jaren plaats voor maar liefst 52 'microseizoenen' per jaar. Dat deze spotgoedkope kleding in naaiateliers door uitgebuite werknemers wordt gemaakt n dat de mode-industrie de grootste milieuvervuiler is, weten we. Maar we blijven kopen.

Achter deze industrie gaat een geraffineerde marketing schuil. Modemerken zoals ZARA, H&M en Asos hebben via shoppingapps, influencers en gepersonaliseerde online reclame optimale mogelijkheden gekregen om ons koopgedrag in hun voordeel te beïnvloeden. Hoe zit het met de verleidingstrucs van de fast-fashionindustrie?

'Zembla', donderdag 2 september om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.