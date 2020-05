'Dokters van Morgen' kijkt terug op onderzoek naar 'fagen'

Bacteriofagen zijn bacterie-etende virussen die ingezet kunnen worden als normale geneesmiddelen niet meer werken. In geval van antibiotica-resistentie kunnen ze bijvoorbeeld uitkomst bieden.

In 2018 dook Antoinette Hertsenberg voor het eerst in de wereld van de 'fagen'. Hoe is het nu twee jaar later? Wordt er al wetenschappelijk onderzoek naar gedaan? Kun je in Nederland al behandeld worden met bacteriofagen? 'Dokters van Morgen' geeft de antwoorden.

