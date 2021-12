Documentaire 'Verhalen van Berlijn - Paul Spies in het Humboldt Forum' op NPO 2

Paul Spies is jarenlang met veel succes directeur van het Amsterdam Museum, wanneer hij in 2016 wordt benaderd om een grote tentoonstelling te maken over de roerige geschiedenis van Berlijn. Hij wordt gevraagd omdat hij internationaal bekendstaat om zijn tegendraadse ideeën en vernieuwende aanpak.