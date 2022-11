Documentaire 'Taiwan: een vriend zonder vrienden' op NPO 2

Laat China zich inspireren door Poetin, en zet het binnenkort de aanval in op Taiwan? Dat is een vraag die ons opnieuw bezighoudt sinds de oorlog in Oekraïne. Filmmaker en voormalig China-correspondent Floris-Jan van Luyn reist voor 'Frontlinie' naar Taiwan en bezoekt het eiland dat al sinds jaar en dag wordt bedreigd door China, en in de steek is gelaten door de rest van de wereld.

Hij treft een vriend zonder vrienden, geïntimideerd en genegeerd, en toch één van ons. Wat doe je, als je er alleen voorstaat?

Er loopt een frontlijn dwars door Taiwan. Telkens wanneer China het eiland bedreigt - wat sinds 1949 met toenemende regelmaat gebeurt – en de wereld ‘ontdekt’ dat het conflict tussen China en Taiwan nog altijd actueel is, klinkt in Taiwan de roep om een vreedzame oplossing net zo hard als de roep om een scherpe onafhankelijke koers. Het drijft mensen uiteen en speelt China in de kaart.

Recentelijk was kamerlid Sjoerd Sjoerdsma met een internationaal gezelschap in Taiwan om te praten over een sanctiepakket dat China doet terugschrikken voor een invasie in Taiwan, maar tot op heden steunt een goeddeel van de wereld Taiwan alleen informeel. Eigenlijk staat Taiwan, dat maar door veertien ministaatjes wordt erkend, er alleen voor.

Veel Taiwanezen vragen zich af: Hoe is het mogelijk dat de Taiwanese democratie steeds verder geïsoleerd raakt, terwijl de Chinese dictatuur mag blijven dreigen en provoceren?

Over de maker

Floris-Jan van Luyn is filmmaker en schrijver. Hij studeerde geschiedenis en Chinees in Leiden, Taipei en Peking. In de jaren negentig was correspondent in China voor het NRC Handelsblad.

'Frontlinie: Een vriend zonder vrienden', donderdag 24 november om 20.30 uur bij de VPRO op NPO 2.